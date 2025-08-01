Лукашенко: Украина должна проситься за стол переговоров с Россией

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Президенты РФ и Белоруссии провели неформальную встречу в Карелии.

Украина сама должна проситься за стол переговоров с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами на острове Валаам.

«Украина сегодня бегом должна просить: «Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров. Давайте договоримся», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что иначе через считанные месяцы на территории Незалежной не останется даже оборонительных сооружений.

«Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше», — подчеркнул глава Белоруссии.

«Вернут», — поправил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились на острове Валаам, в Карелии. Главы государств провели неформальную встречу и посетили несколько достопримечательностей, в том числе и церковь Смоленской иконы Божией матери. Там они поучаствовали в молебне.

Также в ходе общения с журналистами на Валааме Путин заметил, что цели России в отношении Украины остались неизменными.

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