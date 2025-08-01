Фото: Instagram*/silvashi_officiel

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Операцию предпринимательница провела в клинике своего супруга.

Жена звездного хирурга Тимура Хайдарова 35-летняя Светлана Сильваши сделала очередную пластику. Об этом она рассказала у себя на странице в социальной сети.

Предпринимательница вышла на связь со своими поклонниками через сутки после проведенной процедуры. Светлана призналась, что решилась на эндоскопическую подтяжку лица. Эта процедура направлена на устранение признаков старения.

«Я это сделала… Да, я сделала эндоскопию лица… Давно хотела и решилась», — написала Сильваши.

Женщина подчеркнула, что скрывать ей нечего, поэтому она планирует чаще выходить на связь с фанатами и делиться подробностями своего восстановления.

Вероятнее всего, пластическую операцию Светлана делала в клинике Хайдарова. Об этом говорят отметки в сторис под ее последними публикациями. Это не первый раз, когда женщина открыто рассказывает о манипуляциях с внешностью. Светлана часто делится секретами своего преображения и даже показывает детские фотографии.

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