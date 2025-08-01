Путин: цели России в отношении Украины остались неизменными

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Главной задачей остается искоренение причин, породивших кризис.

Цели России в отношении Украины остались неизменными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Эти условия, безусловно, остались прежними. Даже не условия, а цели. Я бы сформулировал — цели России. До того момента нам говорили, что непонятно, что Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством министерства иностранных дел Российской Федерации. Там все ясно», — сказал глава государства.

Российский президент также упомянул, что на переговорах в Стамбуле 23 июля со стороны украинской делегации прозвучала мысль, с которой можно согласиться.

«Есть смысл поговорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности. Это один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. И в целом, считаем, что это правильно, мы это разделяем», — рассказал Путин.

По словам российского лидера, главной задачей остается искоренение причин, породивших кризис на Украине. А также приоритетом все еще являются гуманитарные вопросы и вопросы безопасности.

Под гуманитарной миссией российский лидер подразумевает сохранение русского языка и обеспечение достойных условий для развития православной церкви на Украине.

«Все это в совокупности должно быть обсуждено и положено в основу долгосрочного, длительного, без всяких временных ограничений мира», — заключил Путин.

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