«Лучше отдайте нам»: Крым готов забрать снесенный в Карабахе памятник Айвазовскому

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Монумент был демонтирован в день рождения художника-мариниста — 29 июля.

Снесенный в Азербайджане памятник русскому художнику Ивану Айвазовскому готова забрать Республика Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Мы готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте. Как и другие памятники, связанные с русской историей и культурой. <…> Не надо их крушить, лучше отдайте нам», — призвал он.

Как отмечает Аксенов, Айвазовский является уроженцем Феодосии. Художник сделал много знаменательного для Крыма. На полуострове также находится его резиденция.

Глава региона подчеркнул, что борьба с памятными объектами не может быть оправдана никакими предлогами. В пример он привел Украину, которая в течение многих лет покушается на мемориалы, связанные с Россией и СССР.

Памятник Айвазовскому в Карабахе снесли в день рождения художника-мариниста — 29 июля. Он был установлен в 2021 году и являлся частью проекта «Аллея российской славы».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что СБУ планирует использовать противоречия отношений РФ и Азербайджана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.