Скандал с Урсулой фон дер Ляйен из-за закупки ковидных вакцин обрастает новыми подробностями

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yoshio Tsunoda; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава Еврокомиссии внезапно «потеряла» переписку с гендиректором Pfizer.

Коррупционный скандал с Урсулой фон дер Ляйен обрастает новыми подробностями. Стало известно, что глава Еврокомиссии потеряла или намеренно уничтожила переписку с гендиректором Pfizer о многомиллиардной закупке вакцин в период ковида. Об этом узнали журналисты The New York Times.

Сообщения могли подтвердить слухи о сговоре. В Еврокомиссии утверждают, что сообщения не пытались сохранить, потому что они были «неважными» и касались исключительно организационных моментов. Хотя переписка загадочно исчезла только после первого запроса на публикацию от СМИ.

Европейский суд уже признал Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о миллиардных контрактах на поставки вакцин. Решение не предусматривает дисциплинарных или уголовных мер. Но может стать основанием для новых исков против главы Еврокомиссии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.