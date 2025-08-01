Мощная песчаная буря в Чили и Перу парализовала судоходство

Фото, видео: Reuters/BENJAMINAVG; 5-tv.ru

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Власти оценивают влияние стихии на здоровье граждан.

Мощная песчаная буря накрыла Чили и Перу. Тихоокеанский ветер поднял вверх плотные облака песка и пыли — сквозь них не пробиться даже солнечным лучам. Несколько городов погрузились темноту, видимость упала до нуля. Встала работа нескольких крупных предприятий и портов. На улицы жители выходят только в масках.

Метеорологи говорят, что такие явления сложно предсказать. Аграрии уже готовятся подсчитывать убытки: плотным слоем песка покрыты сотни гектаров полей.

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