Роскомнадзор заблокировал тысячи групп в мессенджерах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

В этих сообществах публиковали персональные данные россиян.

Роскомнадзор провел масштабную чистку в популярных мессенджерах. Закрыты десятки тысяч групп и каналов. Они занимались незаконным сбором и распространением персональных данных россиян. По информации ведомства, эти сообщества торговали номерами телефонов, паспортными данными и другой конфиденциальной информацией. В зоне внимания регулятора оказались как небольшие частные чаты, так и крупные каналы с многотысячной аудиторией. Подробности у корреспондента «Известий» Алексея Целищева.

Домой к диверсанту из Севастополя врываются сотрудники ФСБ. Он год отправлял украинским спецслужбам местоположение наших систем ПВО и стал фигурантом дела о госизмене.

На связь с украинскими кураторами другая пособница киевского режима — террористка Хатико — выходила через WhatsApp. По заданию СБУ должна была устроить взрыв в Крыму в преддверии Дня Победы.

Зарубежные мессенджеры для террористического государства Украина заменили закрытые каналы связи. Иностранные сервисы, курируемые западными спецслужбами, главные помощники в вербовке россиян всех возрастов.

Поджог релейного шкафа для некоторых подростков — квест. Под видом игры, якобы, без последствий их завербовали спецслужбы Украины через Telegram -канал. А вот еще одно задание для подростков из Петербурга. В мессенджере по видеосвязи кураторы из Киева учили их смешивать высокотоксичные вещества с продуктами.

Сотни коробок с отравленными овсяными хлопьями для детей, кофе, сахар и крупы под видом гумпомощи были перехвачены нашими оперативниками. Четверо подростков теперь за решеткой. И вместо них другим пользователям предложения подзаработать на диверсиях и терактах льются рекой.

В начале июля — целая серия задержаний диверсантов и поджигателей, которых украинские спецслужбы завербовали под видом мошенников. Лже-сотрудники банков и сотовых операторов выманили у задержанных до полутора миллионов рублей.

«Спецслужбы Запада слились с теми мошенниками на Украине которые, как раз, грабят наших стариков и подростков. Да и, собственно говоря, другую часть населения, которая поддается под мошеннические действия», — говорит Андрей Попов, ветеран группы «Альфа».

Telegram и WhatsApp стали основными площадками для мошенников. Нижний Новгород. Двое молодых людей получили через мессенджер задание забрать деньги обманутой пенсионерки.

С начала года МВД выявило 85 тысяч мошенничеств. А общее число преступлений с использованием мессенджеров достигло почти 140 тысяч. Общий ущерб — 200 миллиардов рублей.

Зарубежные соцсети стали онлайн-площадками для торговли всем запрещенным. Екатеринбург. Подросток расклеивает объявления с QR-кодами на Telegram-бот. Наркобизнес ушел в Telegram!

Этот цех по производству наркотиков в Подмосковье тоже курировался через закрытые чаты. Объемы колоссальные. Но добраться до владельцев запрещенного бизнеса сложно. Зарубежные мессенджеры раз за разом отказывают нашим правоохранителям в сотрудничестве. С начала года Роскомнадзор предписал ограничить 57 тысяч страниц. Но администраторы зарубежных соцсетей не реагируют.

Диверсионные Telegram-каналы тщательно замаскированы под полезные паблики. Их истинная цель — выкачать деньги и посеять экстремизм в умы пользователей. Следователи выяснили, что террористы, ворвавшиеся в Крокус Сити Холл общались через Telegram-чаты для радикальных исламистов. Страница была зарегистрирована в Афганистане. Страны ближнего Востока, ШОС и СНГ тоже пытаются бороться с подобным контентом. Но на их запросы владельцы западных мессенджеров не отвечают.

В правилах соцсетей есть политика конфиденциальности. Она гарантирует пользователям, что их переписку не увидят третьи лица, если это не нарушает закон — иначе страницы будут заблокированы. Но почему-то именно российское законодательство зарубежные соцсети и мессенджеры игнорируют, создавая для преступников молчаливое прикрытие их деятельности.

По официальным данным, 41% преступлений сейчас происходит с использованием Telegram и WhatsApp. Каждый второй россиянин хоть раз получал от преступников звонок или сообщение через эти мессенджеры. Так своих денег несколько дней назад лишился москвич Илья Рейзнер.

«Хочется надеется, что владельцы мессенджеров будут активнее сотрудничать с российскими правоохранителями по части блокировки мошенников», — говорит Илья Рейзнер, пострадавший от мошенников.

Но пока политика иностранных компаний — далека от этого. Эксперты предлагают альтернативные варианты. В России есть собственные соцсети.

«Мессенджер MAX, государственные платформы, мессенджеры — это плюс, потому что, во-первых, известен автор, известно, где находятся цифровые следы. Потому что даже сейчас, если совершается преступление, и средством коммуникации является зарубежный мессенджер, это целая процедура по запросу на получение переписки», — говорит Генрих Девяткин, эксперт по кибербезопасности.

В зарубежных мессенджерах все наши персональные данные безвозвратно утекают в другие страны, где становятся еще одним ценным товаром. Для мошенников, террористов и киевских спецслужб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.