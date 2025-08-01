В Кабардино-Балкарии после схода селя эвакуировали более 300 человек

Фото, видео: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В зоне стихийного бедствия оказались три тысячи туристов и местных жителей.

В Кабардино-Балкарии прямо сейчас идет эвакуация туристов и жителей Тырныауза после схода селя. В зоне стихийного бедствия оказались три тысячи человек.

Из них более трехсот уже покинули опасный район. Для них разворачивают пункты временного размещения. Сохраняется угроза повторных сходов.

Селевой поток затопил центральную площадь и здание администрации. В городе поврежден водопровод. Заблокированы несколько дорог, в том числе в сторону курорта Эльбрус, — это осложняет эвакуацию. На месте работают все экстренные службы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX