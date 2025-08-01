В России появился новый класс воздушного пространства для дронов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

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Это позволит упорядочить управление полетами беспилотниками, обеспечит безопасность и сделает возможным широкое применение таких технологий в различных сферах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил создание нового класса воздушного пространства — класс H, предназначенного специально для полетов беспилотных летательных аппаратов на низких высотах. Об этом сообщила пресс-служба правительства России в Telegram-канале.

Изменение было внесено в Федеральные правила использования воздушного пространства страны. Теперь класс H охватывает зону от земли и водной поверхности до 150 метров высоты, а также специально выделенные маршруты для полетов БПЛА на высотах до 3005 метров.

Это позволит упорядочить управление полетами дронов, обеспечит безопасность и сделает возможным широкое применение беспилотных технологий в различных сферах

Данные об условиях использования воздушного пространства класса H будет публиковать Росавиация, что обеспечит прозрачность и контроль за движением беспилотников.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал важность развития беспилотной авиации и робототехники в России, констатируя значительный прогресс и поддержку отрасли на государственном уровне.

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