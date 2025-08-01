Авиадиспетчера обвинили в причастности к катастрофе в Вашингтоне 29 января

Фото: www.globallookpress.com/Petty Officer 1st Class Brandon

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В результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета погибли 67 человек.

Авиадиспетчера обвиняют в причастности к катастрофе, которая произошла в Вашингтоне 29 января. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

По данным издания, сотрудник воздушной гавани должен был предупредить экипаж пассажирского самолета о том, что к ним приближается военный вертолет.

«Это первое признание агентством возможной ошибки в диспетчерской вышке Национального аэропорта имени Рональда Рейгана», — уточнили в газете.

Вопрос работы диспетчера привлек внимание на второй день слушаний, выявляющих причину катастрофы. Оказалось, что в течение десяти минут до трагедии работал сразу с 21 воздушным судном на двух пунктах одновременно — управлял движением вертолетов и местных авиалайнеров.

Примерно за 15 минут до столкновения самолета с вертолетом сотрудник, по собственным словам, почувствовал себя перегруженным, однако, когда движение стало менее интенсивным, испытал облегчение.

После столкновения самолет и вертолет рухнули в реку Потомак недалеко от аэропорта в Вашингтоне. В самолете находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете — трое военных. Никто не выжил.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США в авиакатастрофе погибла легендарная летчица.

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