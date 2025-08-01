Грузовой поезд сошел с рельсов в Челябинской области

Фото, видео: Telegram/Центральное МСУТ СКР/CMSUTSKR; 5-tv.ru

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Названы предварительные причины происшествия.

В Челябинской области с рельсов сошел грузовой поезд. Восемь вагонов выкатились на железнодорожной станции Шершни. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) РФ в Telegram-канале.

Предварительно, причиной может быть обрыв лебедочного троса, который произошел во время проведения разгрузочных работ. Пострадавших нет. Сейчас на участке пути ведутся восстановительные работы.

«Следователями СК на транспорте проводится комплекс проверочных мероприятий, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

Действия ответственных лиц проверяются по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что загорелся грузовой поезд при падении обломков беспилотного летательного аппарата в Ростовской области. Происшествие произошло на станции Сальск. О пострадавших не сообщается.

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