У берегов Камчатки зафиксировали очередное землетрясение

Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

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Его магнитуда составила 5,5.

Очередное землетрясение было зафиксировано у берегов Камчатки. Его магнитуда составила 5.5. Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Новая сейсмическая активность была зарегистрирована в 06:48 по местному времени. Очаг землетрясения находился на расстоянии 89 км от Петропавловска-Камчатского и на глубине 26,2 км.

Мощное землетрясение магнитудой до 8,8 на Камчатке застало врасплох местных жителей 30 июля. Регион до сих пор подвержен афтершокам, которых за последние сутки было зафиксировано в количестве 120.

Это стало самым мощным землетрясением в регионе с 1952 года, когда в результате природной катастрофы погибли тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ключевская сопка выбросила пепел на высоту до шести километров. По словам директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, до этого активность вулкана была относительно слабой.

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