Умерла старейшая жительница Турции Ходи Гюркан в возрасте 131 года

Фото: YouTube/ İhlas Haber Ajansı

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Она стала матерью семерых детей и бабушкой для 110 внуков.

В Турции на 132-м году жизни не стало старейшей жительницы страны Ходи Гюркан. Она провела всю свою жизнь в родном селе Бинекли, став свидетелем трех исторических эпох — от Османской империи до современной Турецкой Республики. Об этом сообщает Turkiye Today.

Согласно данным ее семьи, Ходи Гюркан родилась 1 июля 1894 года. Она стала матерью семерых детей и бабушкой для 110 внуков. Кроме того, у нее осталось множество правнуков.

Проводить ее в последний путь собрались многочисленные родственники и односельчане, которые отдали дань уважения самой долгоживущей женщине страны.

Эксперты связывают ее феноменальное долголетие с хорошей генетикой, сельским образом жизни и средиземноморской диетой. Ее жизнь была связана с простым сельским бытом и крепкими традициями, что могло способствовать ее высокой продолжительности жизни.

Если бы возраст Ходи Гюркан был официально подтвержден, она могла бы претендовать на звание самого долгоживущего человека в мире. В настоящее время этот титул принадлежит 116-летней испанке Марии Браньяс Морера.

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