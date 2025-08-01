ВС РФ осталось преодолеть чуть больше километра до Константиновки в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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После освобождения Часова Яра боевые действия сместились в окрестности этого города.

Российские военнослужащие приблизились к Константиновке — расстояние до города составляет чуть более одного километра. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

В Минобороны РФ 31 июля сообщили об освобождении города Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР), где бои велись с конца весны 2024 года. Этот стратегический успех позволил приблизиться к Константиновке.

После взятия Часова Яра активные боевые действия переместились в села к востоку от Константиновки, что свидетельствует о подготовке к дальнейшему штурму территории.

Освобождение Часова Яра открывает российским войскам прямой путь к ключевым центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР — Константиновке, а также Славянску и Краматорску.

За время боев под Часовым Яром было ликвидировано большое количество украинских боевиков — по оценкам, около 7,5 тысячи, что существенно ослабило ВСУ.

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