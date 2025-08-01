«Целовались в засос»: Павел Деревянко о работе с Ларисой Гузеевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Актеры подружились уже на первой встрече.

Актер Павел Деревянко целовался по-французски с заслуженной артисткой РФ Ларисой Гузеевой. Об этом он рассказал изданию VOICE на премьере сериала «Три сестры».

Знаменитости вместе работали над многосерийным проектом, где играли влюбленную пару. Поэтому им пришлось не только репликами обмениваться, но и более близко контактировать.

«Целовались взасос. С языками. Как может не понравится?» — уточнил Павел.

Деревянко и Гузеева до этого не были лично знакомы, однако данный факт не помешал им подружиться, «роскошно провести время» на съемочной площадке и продуктивно поработать.

Павел признался, что на первой встрече с заслуженной артисткой РФ она назвала его хорошим, чем сразу же раскрепостила обстановку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда Павел Деревянко сыграет свадьбу со своей возлюбленной бизесвумен Зоей Фуць. Предложение избраннице звезда «Беспринципных» сделал 18 мая на поле «ВТБ Арена» перед футбольным матчем «Акрона» и «Динамо».

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