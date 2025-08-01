Силы ПВО за ночь уничтожили 60 беспилотников ВСУ над регионами России

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Атака киевского режима была пресечена над Белгородской, Ростовской и другими областями страны.

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку дронов ВСУ, сбив 60 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами страны. Об это сообщили в Минобороны РФ.

С 23:30 31 июля до 04:10 1 августа над различными регионами России перехвачено и уничтожено 60 беспилотников, большая часть которых — 31 дрон — были сбиты над Белгородской областью. Силы обороны показали высокую эффективность и в Ростовской области, где уничтожено еще 12 беспилотников.

Кроме того, пять вражеских БПЛА ликвидировано над Краснодарским краем, четыре — над акваторией Черного моря, три — над Воронежской областью. По два дрона сбито в Липецкой и Тульской областях, еще один был уничтожен над Азовским морем.

Известно, что в Ростовской области зафиксированы повреждения жилых домов после падения сбитых беспилотников, но о пострадавших не сообщается.

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