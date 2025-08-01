Шесть человек погибли в ДТП на трассе М-5 в Пензенской области
Фото: Госавтоинспекция Пензинской области
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Среди жертв есть ребенок.
В Пензенской области произошло смертельное ДТП на 575-м километре трассы М-5 «Урал» В результате столкновения погибли шесть человек, среди которых оказался несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.
Трагедия произошла в Мокшанском районе с участием автомобилей Chevrolet Epica и Datsun on-DO. Один человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
По предварительным данным, авария случилась около пяти часов утра. На месте происшествия работают сотрудники регионального ГИБДД и экстренные службы, которые продолжают выяснять возможные причины трагедии — от технических неполадок и нарушения правил дорожного движения до влияния погодных условий.
Ведется расследование, чтобы понять, как именно произошла эта масштабная авария, ставшая одной из самых тяжелых в регионе за последние месяцы.
Представители правоохранительных органов призывают водителей быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим, особенно в утренние часы, когда возможна слабая видимость и скользкое покрытие дороги.
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