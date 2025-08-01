Тульский пряник и пирог с финиками: гастрономический фестиваль объединил Москву и Дубай

Лучшие шеф-повара их ОАЭ приехали с гастрономическими гастролями в Москву

Фото, видео: 5-tv.ru

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Фестиваль познакомит гостей со вкусами и традициями ОАЭ.

Как оказаться в Дубае, не выезжая из Москвы? И что общего между тульским пряником и арабским пирогом? На эти вопросы с уверенностью ответят гости фестиваля, который проходит в столице.

На большие гастрономические гастроли приехали лучшие повара из Арабских Эмиратов. Вместе с нашими шефами они будут готовить самые популярные и необычные блюда русской и арабской кухни.

Для гостей — это уникальная возможность окунуться в наши традиции и показать свои. О кулинарной дипломатии — в репортаже корреспондента «Известий» Александры Мостовой.

На гастрономических гастролях в Москве — ведущие шеф-повара мира. Из простых ингредиентов получают кулинарные шедевры.

Арабская и русская культуры на этой кухне слились воедино. Шеф-повар мишленовского ресторана в Дубае Ионел Катау впервые пробует Москву на вкус.

Коллаборация с московским шеф-поваром Михаилом Геращенко. Ужин в четыре руки, в меню — традиционные блюда Арабских Эмиратов, русской кухни, а еще авторские хиты. Например, кростата с томатами.

«Это открытый пирог, внутри он будет заполняться фетой, сезонными томатами и джемом из фенхеля», — говорит шеф-повар Михаил Геращенко.

Русская кухня, по мнению шеф-повара из Дубая, чем-то схожа с эмиратской. Мы тоже любим приправы и специи, придающие блюдам пикантность и остроту. Арабский пирог с финиками, например, по вкусу напоминает тульский пряник.

«Есть очень сильное влияние на московскую гастрономию именно ближневосточной еды. Они больше работают по специям, блюда более интенсивные по вкусу, десерты более сладкие. Они любят работать по десертам с медом, кленовым сиропом», — говорит шеф-повар Михаил Геращенко.

С помощью национальной кухни регионы могут представить себя миру. Иностранные шеф-повара, знакомясь с нашими традициями, уверенно заявляют: путь к русской душе лежит через желудок.

Ионел Катау много лет жил в Европе, работал в ресторанах Англии и Италии. В Арабские Эмираты переехал больше года назад. На открытом солнце готовил в 50-ти градусную жару. Говорит, так лучше познаются традиции востока, ведь для местных шефов приготовление блюд в условиях невыносимого зноя — обычное дело.

«Мне нравится выходить из зоны комфорта. Пришлось забыть все, чему тебя учили. Бывает, ко мне подходят коллеги в Дубае и говорят: „Шеф, научи меня готовить это арабское блюдо, у тебя круто получается“. И это для меня лучший комплимент», — говорит шеф-повар из Дубая Ионел Катау.

Когда блюда русской и эмиратской кухни на одном столе — устоять невозможно.

«У нашей съемочной группы есть потрясающая возможность попробовать одно из блюд. Это картофельный гратен с лисичками. Его приготовили всего несколько минут назад. Так сказать, с пылу, с жару. Это божественно. Предлагаю оператору поставить камеру и тоже попробовать», — говорит корреспондент.

Гастрономические гастроли будут идти в столице ближайшие два месяца. Организаторы привезли десять ресторанов из Дубая. Амбициозный проект, который расширяет горизонты.

«У нас и гастрономическая миссия, и туристическая миссия. Это обмен опытом, знакомства, новые техники, новые продукты. Стартовый проект мы решили привести из Дубая в Москву. Далее мы хотим Москву отвезти в Дубай, Шанхай, Москву, делать такие перекрестные ужины», — рассказывает основатель гида по ресторанам России Александр Сысоев.

Российские рестораторы в Эмиратах проложили путь к сердцам местных жителей. А шеф-повара из Дубая покорили московских гурманов, превратив ужины в кулинарное путешествие, вдохновленное традициями востока.

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