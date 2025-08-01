Загородный отдых по цене путевки в Турцию: аренда коттеджей в РФ бьет рекорды

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За рекордную стоимость сдают даже обычные дачи без удобств.

Снять домик в деревне или коттедж теперь стоит как минимум на 15% дороже, чем прошлым летом. Больше всего цены загибают в Московской и Ленинградской областях. Разбогатеть на отдыхающих пытаются, в том числе и дачники.

За скромную постройку без удобств придется выложить не меньше десять тысяч рублей. И это только за сутки.

Благоустроенные участки и современные дома сдают по цене путевок за границу. В причинах спекуляции разбиралась корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Золотая жила для тех, кто сдает, и головная боль для тех, кто хочет снять. В период дачного бума спрос на загородную недвижимость как никогда вырос. Многие владельцы приусадебных участков вспомнили, что на этом клочке земли можно неплохо заработать.

«Роскошные» апартаменты в 40 километрах от Москвы. Из удобств: пара кроватей, везде разбросаны какие-то вещи. Летний душ. И туалет. На улице.

«Надо чистить туалет, потому что эта неаккуратность приводит к плохому результату», — говорит хозяйка дачи.

«В плане, мы должны чистить туалет?» — спрашивает корреспондент.

«Да», — ответила женщина

И это еще стоимость уборки не включена. Хотите, чтобы дома было чисто — платите.

«Можно пригласить уборщицу. Две-три тысячи, и она все сделает», — продолжила хозяйка дачи.

«Ну это разве мы должны делать?» — спросили ее в ответ.

«Слушайте, если вам это не надо, участок не нужен, я точно это делать не буду», — ответила она.

По словам риелторов, в горячий сезон разбирают и такие варианты.

«Нехватка предложений остро дальних дач в аренду на средней и дальней удаленности от Москвы. То есть вот сегмент 70 с лишним километров от города, на берегах водохранилищ, живописных местах — предложений в аренду почти нет», — говорит риелтор Владимир Шмелев.

А там, где есть, стоимость выросла на 10–15%. Так, в Московской области цена на сутки в загородном доме стартует от 13 тысяч. В Санкт-Петербурге — от 1 тысяч рублей.

Чем больше удобств на загородном участке — тем выше стоимость его аренды. Вариант просто крыши над головой уже не устраивает. Нужны коммуникации, как в квартире, и хоть какие-то развлечения. За беседку, где можно приятно провести вечер, мангал и вот такую игровую зону придется хорошенько доплатить.

Этот дачный рай по прайсу на себе хорошо ощутила Виктория.

«В сутки в будний день — 20 тысяч рублей, а вот в выходные смотришь уже цены — 35 тысяч рублей», — рассказала Виктория Шапиро.

Семья с тремя детьми позволить себе отпуск на море не может. Выплачивает ипотеку. И вариантов, куда сбежать от городской суеты с детьми, оказалось немного.

«До пяти суток коттедж на нашу семью, приличный дом с бассейном будет стоить около 130 тысяч. И это не считая, что мне придется самой готовить завтрак, обед и ужин», — рассказала Виктория Шапиро.

Зависит ценообразование и от срока аренды. Варианты на длительное проживание, например на все лето, как правило, бронируют задолго до сезона. В его разгар на рынке недвижимости остается пара десятков предложений. Как, например, вот этот, в Подмосковье.

«У нас, если длительный срок, это 1,5 миллиона. Короткий срок — это будет дороже, сами понимаете. Нам нужно ну какое-то время, чтобы найти следующих, так скажем, ребят», — говорит хозяйка дома.

Договора при этом арендодатели элитного жилья заключить не предложили.

«Пенсионеры, получающие доход от сдачи жилых помещений, не освобождаются от уплаты налогов. Также для них не предусмотрены льготы, какие-либо преференции, они также наравне со всеми обязаны уплатить налог», — говорит юрист Анна Билина.

Иначе безобидная сдача жилья на лето обернётся штрафом. А это — до 40% от полученного дохода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX