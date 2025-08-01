Фото, видео: www.globallookpress.com/Anatolii Stepanov; 5-tv.ru

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Киевский режим после Часова Яра может потерять следующим именно этот населенный пункт.

Стремительно падает и моральный дух украинских боевиков. Как пишет британская газета The Daily Telegraph, после Часова Яра следующим ВСУ могут потерять Красноармейск (украинское название города Покровск).

Российские войска стремительно наступают. Атакуя беспилотниками и устраивая засады, они перекрывают ключевую дорогу для обороны украинских сил.

Об освобождении Часова Яра сообщили в Минобороны РФ 31 июля. Как уточнили в ведомстве, в боях за город ВСУ потеряли около 7,5 тысячи боевиков и 11 танков.

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