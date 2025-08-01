Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Исполнитель оказал содействие девушке с Урала.

С неожиданной просьбой обратилась жительница Урала ко всемирно известному певцу Джастину Тимберлейку.

На концерт в Баку она пришла с плакатом: «Джастин, помоги мне выйти замуж!».

«Было очень много сообщений, не знаю, сколько точно, но около трех тысяч. Мне писали: «Выходи за меня», «А какой я по счету?», «Привет, я Джастин», «Привет, мне Джастин передал твой номер телефона», — рассказывает жительница Екатеринбурга Кристина Лефтерова.

Несмотря на такой наплыв желающих, девушка призналась, что ее сердце все еще свободно. А потенциальным женихам она дала совет, как сделать предложение, чтобы повысить шансы на успех. Лучшей обстановкой станет концерт ее любимого исполнителя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX