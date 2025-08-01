Назло русофобскими выходками: российские фехтовальщиц вернулись домой с победой

Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru

Наша команда выступила в полном составе — хоть и под нейтральным флагом.

Триумфаторов чемпионата мира по фехтованию встречали в Москве. Сборная России впервые за несколько лет была допущена до соревнований такого уровня. Но в нейтральном статусе. Колоссальное давление на наших спортсменов, антироссийские акции под окнами гостиницы, организованные проукраинскими активистами, — все это не смогло сломить боевой дух.

Россияне взяли два «серебра» и «золото». Трехкратной чемпионкой мира стала Яна Егорян. О том, как ей далась эта победа, спортсменка рассказала корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

В зоне прилета команду ожидают журналисты, родные и представители Минспорта. С минуты на минуты спортсмены выйдут. Усталые, но довольные они появляются перед журналистами. Первые объятия Яны Егорян с мамой и бабушкой, которые приехали в аэропорт с букетом.

«Я была уверена, что она едет за победой. Я не знала, какого достоинства будет медаль, но то, что медаль будет, — я это знала точно», — говорит Марина Егорян, мать двукратной олимпийской чемпионки и трехкратной чемпионки мира по фехтованию Яны Егорян.

В рюкзаке та самая золотая медаль, которую завоевала Яна и стала чемпионкой мира. Журналистов интересует настроение спортсменки — ведь грузинские радикалы несколько дней проводили акции прямо под окнами гостиницы, в которой остановилась наша делегация. Они запускали петарды и вывесили баннер «Здесь не рады», а на следующий день даже сожгли российский флаг.

«Я приезжала на соревнования выступать. И все, что происходило в эту ночь, да, я услышала, но просто подумала, что это какой-то фейерверк. Кто-то радуется, у кого-то какой-то праздник. Проснулись, похлопали глазами и пошли спать дальше», — рассказала Яна Егорян.

Провокации грузинской оппозиции наши дипломаты назвали русофобскими выходками. От инцидентов, уверяет Яна, ей удалось абстрагироваться — вот на кадрах «Известий» спортсменка в окружении своей команды в холле отеля. Сама организация соревнований, по словам спортсменов, была хорошо подготовлена.

«Вместе мы смотрели, болели, подготовка осуществлялась на самом высшем уровне, и тому свидетельствуют эти медали», — говорит замдиректора Центра спортивной подготовки сборных команд России Андрей Арбузов.

По словам Яны Егорян, золотая медаль досталась благодаря тренеру. В личном первенстве спортсменка победила польскую фехтовальщицу. Равных нашей фехтовальщице не было — она начала с семи ударов подряд в свою пользу и завершила со счетом 15:11.

«Все очень легко складывалось, но когда подустала — стала удары получать. Все начали на трибунах волноваться, потому что она начала получать много ударов, но потом взяла себя в руки и нанесла удар», — рассказывает старший тренер женской сборной России по сабле Дмитрий Глотов.

И это был удар по всем недоброжелателям. Само выступление фехтовальщиц было признано успешным, но главное — спустя шесть лет наша команда выступила в полном составе — хоть и под нейтральным флагом.

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