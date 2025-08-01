Россиян предупредили о схеме мошенников с оформлением шенгенских виз

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Злоумышленники пользуются желанием туристов быстро получить документы.

Россияне все чаще сталкиваются с мошенничеством при оформлении виз. Об этом «Известиям» рассказали эксперты в сфере безопасности.

Желание получить документы быстрее и избежать сложного оформления заставляет туристов обращаться к посредникам, которые обещают задействовать свои связи и якобы гарантируют успешную подачу. Но эти обещания нередко оказываются фикцией. А персональные данные, которые передаются посредникам, попадают в руки мошенников.

Лидируют по числу таких случаев самые популярные визовые направления, прежде всего в зоны Шенгена. А сложность оформления документов не отпугивает мошенников, а провоцирует, поскольку дорогостоящая услуга привлекает состоятельных клиентов.

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