Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Каждый месяц на Украине от отправки на передовую уклоняются до 20 тысяч человек.

Неудачи Киева на поле боя связаны с нехваткой оружия и низким уровнем морального духа ВСУ. Каждый месяц на Украине от отправки на передовую уклоняются до 20 тысяч человек.

Почему так происходит и как с этим связана новая риторика Киева, рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Все, кто наблюдает за развитием украинского кризиса, обратили внимание на то, что появление миролюбивого тона в высказываниях наших оппонентов волшебным образом совпало с истощением военного потенциала не только киевского режима, но и его западных спонсоров. Проблема, во-первых, в исчерпании запасов вооружений, которые Украине можно было бы поставить. А во-вторых, в том, что, как я уже говорил, украинцы больше не хотят воевать, и загонять их в окопы становится все сложнее», — сказал Полянский.

Наш постпред добавил, что большинство украинцев выступают за прекращение боевых действий. Но их лишили права голоса. А вот киевский режим намерен продолжать конфликт с нашей страной по указу Запада и западным оружием.

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