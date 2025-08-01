Готовы сотрудничать: Россия и США продолжают программу перекрестных полетов

Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru

Когда еще увидишь такое единодушие Москвы и Вашингтона?

За подготовкой к старту этой миссии наблюдали главы сразу двух космических агентств — «Роскосмоса» и НАСА. Личная встреча руководителей состоялась впервые с 2018 года. Символично, что прямой диалог наладили в год 50-летия программы «Союз — Аполлон». Две ведущие космические державы — Россия и США — вновь доказывают: орбитальное сотрудничество — выше политики.

Главный вопрос сегодня — совместное использование МКС и сроки ее эксплуатации. Все подробности рассказывает обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

За несколько месяцев подготовки экипаж 11-й миссии Crew Dragon прошел огонь, воду и медные трубы — во всех смыслах. Они учились бороться со штормом при приводнении, работать на станции в условиях задымления и даже снимались в по-настоящему голливудском трейлере полета. Но главное, что космос остается местом, где возможно такое начало анекдота: «летят как-то русский, два американца и японец на МКС…». Две ведущие космические державы, Россия и США, продолжают программу перекрестных полетов.

«Союзы» и Crew Dragon со смешанными экипажами взлетают, несмотря на ультиматумы Вашингтона и общий низкий уровень дипломатических отношений. Выходит, орбитальное сотрудничество выше земной политики и будет продолжено.

Глава «Роскосмоса» впервые за семь лет встречается со своим американским коллегой. В США Дмитрий Баканов успел многое: осматреть площадки НАСА, пообщаться с космо- и астронавтами.

Во время разговора они свободно переключаются с русского на английский и наоборот, хотя два ветерана, Сергей Крикалев и Майкл Финк наверняка поняли бы друг друга и без слов.

Российско-американское сотрудничество в космосе началось 50 лет назад с программы «Союз — Аполлон». Теперь уже больше четверти века главное связующее звено — Международная космическая станция (МКС). Ее давно и исправно пытаются списать в утиль, но срок эксплуатации все время продлевают, как и совместную работу двух сверхдержав.

«Для окончания номинальной эксплуатации нам потребуется около двух лет для безопасного сведения станции с орбиты. Таким образом, мы будем работать вместе как минимум до 2030 года», — заявил заместитель генерального директора «Роскосмоса», спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев.

«МКС была спроектирована так, что ее эксплуатация требует участия всех партнеров, особенно России и США. Ценность совместной работы мы увидели еще в миссии „Союз — Аполлон“ 50 лет назад. Уверен, она сохранится и в будущем», — добавил заместитель администрации НАСА по реализации космических программ Кен Бауэрсокс.

Когда еще увидишь такое единодушие Москвы и Вашингтона? Американцы при этом едва ли лукавят. Будущее после МКС для них пока туманно. Китай уже вывел на орбиту свою национальную станцию. Готовится и наша, РОС, она должна вобрать в себя все лучшее, что мы узнали о космосе.

«Сейчас, получив огромный опыт уже участия в международной программе, мы должны запустить свою национальную программу, чтобы двинуться в исследованиях космического пространства в том направлении, в котором мы видим необходимость», — подчеркнул летчик-космонавт, герой России Александр Лазуткин.

В США четкого видения своей космической программы нет. Илон Маск хочет покорять Марс, НАСА — отправить орбитальную станцию к Луне, а Дональд Трамп — сократить издержки. Он уже распорядился уволить 12% сотрудников космического агентства, сократить его бюджет на 7 миллиардов долларов. Так что, кто знает, может на российской станции придется делать и гостевой модуль?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.