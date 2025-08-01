Фото: Reuters/Carlos Barria

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Американский лидер вспомнил Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его расстраивают авиаудары России по украинским объектам. Об этом он рассказал в беседе с представителями прессы.

«Я считаю, что действия России очень печалят… Я считаю, что это отвратительно. Это война Джо Байдена, а не моя», — отметил американский лидер в ответ на вопрос журналистов об авиаударах России по Украине.

По инфраструктуре киевского режима российские военнослужащие наносят удары с 10 октября 2022 года, спустя двое суток после произошедшего на Крымском мосту теракта. За ним, как указывали власти РФ, стояли спецслужбы Украины. Российская сторона атакует по объекты оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже неоднократно заявлял, что российские войска в не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Запад хочет выгнать главу киевского режима Владимира Зеленского из офиса президента.

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