«Безбожно фотошоплю»: Гузееву не устраивает собственная внешность

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Знаменитость все чаще задумывается о пластической хирургии.

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева призналась в том, что не считает себя красивой. Этим она поделилась в беседе с журналом «Собака.ru».

Накануне звезда снялась для обложки глянцевого издания, чем привлекла восторженных поклонников. Однако именно после этого опыта она заявила, что не разделяет позицию фанатов относительно своей обворожительности.

«Мне тяжело. Мне некрасиво то, что я вижу в зеркале с утра. В сетях себя безбожно фотошоплю, все убираю. А почему нет? Это мое личное дело. Я беру пальчик, беру программу, все стираю», — отметила телеведущая.

По словам артистки, из-за непринятия собственной внешности она начала серьезно задумываться о пластических операциях.

«Очень хочу отрезать все лишнее, сбросить вес. А дальше я думаю: вот осень пройдет, зима наступит, я что-то с собой сделаю. Потом думаю, может, само рассосется. <…> Может быть, и так сойдет? Мне же не надо ни за кем гнаться, мне не надо удерживать молодого любовника», — рассудила звезда.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лариса Гузеева призналась в симпатии к молодому актеру. Им оказался 26-летний артист сериала «Ивановы-Ивановы» и других кинокартин.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.