Штормовой ветер и ливень: ураган накрыл Петербург за считанные минуты

Штормовой ветер в Петербурге повредил фонари на Троицком мосту

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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В какой-то момент дождь даже сменился градом.

Петербург сегодня оказался в центре погодного апокалипсиса. На смену ясному небу и экстремальной жаре буквально за минуты пришли ливень, грозовые тучи и штормовой ветер.

Он был такой силы, что срывал кровлю, строительные леса и защитные сетки, повредил фонари на Троицком мосту, повалил дорожные знаки.

В какой-то момент дождь даже сменился градом.

Ущерб после удара стихии сейчас подсчитывают не только городские службы, но и автомобилисты, чьи машины придавило упавшими деревьями.

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