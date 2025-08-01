Жертв недостаточно: монстр с мачете Джейсон Вурхиз вернется в новом фильме
По франшизе «Пятнице, 13-е» создадут новые фильм и игру
Фото: Mary Evans/AF Archive/New Line C/ТАСС
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В какой части «Пятницы, 13-е» Джейсон обретает знаменитую маску, есть ли у него подражатель и почему в самом первом фильме не он выступает главным злодеем. Представляем наш гид по вселенной ужаса.
Последний фильм про Джейсона Вурхиза вышел в 2009 году. Казалось, франшиза мертва. Однако на Comic-Con 2025 в Сан-Диего стало известно, что ведется разработка нового фильма и видеоигры.
«Могу сказать, что продолжение фильма и игры — наш главный приоритет. Именно туда сейчас направлены все усилия. Мы наконец-то в положении, позволяющем реализовать это», — рассказал вице-президент Horror Inc. Робби Барсамян.
Партнеры проекта в настоящий момент неизвестны. Однако тот факт, что он находится в разработке, подтвержден официально. Причем речь идет о продолжении, а не перезапуске франшизы.
Подробностей мало, разработка на начальном этапе. Проект станет частью более широкой инициативы Jason Universe. Туда также войдут фильмы, игры и другой медиаконтент.
По культовой франшизе анонсирована еще одна видеоигра — Hellraiser: Revival. Сюжет развернется во вселенной «Восставшего из ада».
За свою «карьеру» в франшизе «Пятница, 13-е» Джейсон Вурхиз убил около 200 человек. О том, как это было — в материале 5-tv.ru.
Пятница, 13-е
Первый фильм раскрывает историю лагеря «Хрустальное озеро», который открывается после несчастного случая.
Много лет назад здесь утонул мальчик по имени Джейсон Вурхиз. Новый хозяин, Стив Кристи, готовит «Хрустальное озеро» к открытию. Однако темное прошлое не отпускает лагерь, происходит череда жестоких убийств.
Убийцей оказывается Памела Вурхиз — мать утонувшего Джейсона, которая мстит за смерть сына.
Джейсон утонул, когда ему было семь лет. Над мальчиком постоянно издевались вожатые. Мало того, что у мальчика было физическое уродство, его также считали слабым и трусливым. Желая доказать обратное, он решил переплыть озеро. Осилил лишь 247 метров из 300, его тело пошло ко дну.
Мать Джейсона, Памела, в тот день работала поваром и не смогла уследить за сыном. Она считает весь персонал лагеря и вожатых виновными в том, что мальчик утонул. В фильме умирают 13 человек.
Пятница, 13-е. Часть 2
Сюжет разворачивается спустя пять лет после резни в «Хрустальном озере». Страшные события подарили лагерю прозвища «Кровавый» и «Проклятый мертвецами».
Неподалеку от места трагедии открывается новый лагерь. Местные жители пугают молодых вожатых рассказами о Джейсоне Вурхизе: мол, каждую пятницу 13-го, в свой день рождения, он возвращается мстить.
Действительно — со временем сотрудники «Хрустального озера» начинают погибать от рук загадочного маньяка. Выясняется, что убийца — Джейсон Вурхиз. Он вернулся, чтобы отомстить за смерть своей матери.
В этой части Джейсон убивает девять человек.
Пятница, 13-е. Часть 3
Устроив бойню в лагере, Джейсон сбегает. Он убивает владельца магазина и крадет хоккейную маску — свой культовый символ.
В центре сюжета фильма оказывается группа молодых людей, которые отдыхают в домике у Хрустального озера. Джейсон охотится на них. Убивает девятерых.
Пятница, 13-е. Последняя глава
После событий третьей части Джейсон попадает в психиатрическую больницу. Там он восстанавливается от полученных ран — в прошлой части одна из героинь ударила его топором.
В стенах больницы маньяк продолжает череду убийств. В частности, его жертвами становятся члены семьи Томми Джарвиса. В детстве Томми пережил встречу с Джейсоном. В фильме «Последняя глава» он уже подросток.
Томми пытается противостоять Джейсону. От рук маньяка в этой части погибает 11 человек.
Пятница, 13-е. Часть V: Новое начало
Действия происходят спустя несколько лет после событий предыдущего фильма. Главный герой здесь — тот самый Томми Джарвис. Он лечится в психиатрической больнице, пытаясь оправиться от жутких событий прошлого.
Однако оно снова догоняет его. В больнице происходят новые убийства. На этот раз злодеем оказывается Рой Берк — подражатель Вурхиза. Он копирует стиль и методы Джейсона. Убивает семерых.
Пятница, 13-е. Часть VI: Джейсон жив!
Вновь в фильме фигурирует Томми Джарвис. Ему не дает покоя мысль о том, что Джейсон может быть жив. Вместе с другом он решает раскопать могилу маньяка.
Тогда по трупу Джейсона бьет молния. Он воскресает как зомби с нечеловеческой силой. В лагере «Хрустальное озеро» вновь происходит череда убийств.
Томми пытается предупредить шерифа, но тот не верит парню и запирает его, приняв за безумца. Джейсон убивает множество людей, в том числе друга Томми. В конце фильма Джарвис заманивает маньяка в озеро и приковывает ко дну.
В этом фильм Джейсон убивает 18 человек. Это рекорд.
Пятница, 13-е — Часть VII: Новая кровь
В центре сюжета — девушка по имени Тина Шеперд. Она обладает телекинетическими способностями. К «Хрустальному озеру» приезжает на отдых.
Тогда Джейсону удается выбраться из ловушки, в которую его загнул Томми. Конфликт этой части — противостояние Джейсона и Тины. Погибают десять человек.
Пятница, 13-е — Часть VIII: Джейсон штурмует Манхэттен
Джейсон взбирается на борт корабля, на котором группа выпускников отправляется в Нью-Йорк, чтобы отпраздновать окончание школы. На корабле маньяк жестоко убивает пассажиров и экипаж.
Оказавшись в Нью-Йорке, Джейсон продолжает охоту. Он преследует жертв в городе, в метро и канализации. В финале Ренни, одна из главных героинь, заманивает Джейсона в ловушку с токсичными отходами. Число жертв — 15 человек.
Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница
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Джейсон Вурхиз убит. Однако его дух бессмертен, он начинает переселяться из одного тела в другое, пытаясь воскресить себя и продолжить убийства.
Появляются родственники Джейсона, в частности — его тетя, которая намерена бороться со злом.
В этой части Джейсон убивает 12 человек.
Фредди против Джейсона
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Сюжет начинается с того, что Фредди Крюгер, лишившись возможности пугать детей в их снах (родители заставили их забыть его. — Прим. ред.), решает воскресить Джейсона, чтобы тот начал убивать подростков в городе Спрингвуд.
Фредди манипулирует Джейсоном, появляясь в облике его матери. К концу фильма между двумя монстрами начинается ожесточенная битва. Финал почти смертельного поединка происходит на берегу озера, где Джейсон выходит победителем, но голова Фредди, которую тот держит в руках, внезапно подмигивает, намекая на продолжение.
Джейсон Х
Ученые пытаются навсегда обезвредить Джейсона, замораживая его криогенным способом. Через 445 лет, в 2455 году, экспедиция студентов обнаруживает его замороженным и доставляет на свой звездолет «Грендель».
Джейсон оживает и начинает убивать членов экипажа и пассажиров. В конце он подвергается воздействию нанотехнологий и превращается в киборга — «Убер-Джейсона», еще более неуязвимого и смертоносного.
В этой части от рук маньяка гибнет 18 человек.
Пятница, 13-е
Ремейк первого фильма. Группа молодых людей приезжает на выходные к заброшенному лагерю «Хрустальное озеро», где 29 лет назад утонул мальчик Джейсон Вурхиз. По мере развития сюжета друзья сталкиваются с Джейсоном, он сразу предстает кровожадным маньяком в хоккейной маске.
Джейсон убивает всех, кроме Уитни, которая похожа на его мать. Жертвами становятся 15 человек.
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