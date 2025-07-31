Путин пошутил про подаренных Лаосом слонов
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Животные будут переданы в зоопарк Санкт-Петербурга.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит на встрече в Кремле сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о решении подарить РФ пару слонов в честь 65-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Необычный подарок был воспринят российским лидером с юмором и доброжелательностью.
«В хозяйстве пригодятся, спасибо», — с улыбкой прокомментировал Путин.
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Эта шутка подчеркнула теплый и непринужденный характер переговоров, а также символизировала уважение и дружбу между Москвой и Вьентьяном.
Подарок, который будет передан в зоопарк Санкт-Петербурга, стал знаковым жестом, отражающим укрепление взаимодействия не только на дипломатическом уровне, но и в культурно-гуманитарной сфере.
Обсуждение в ходе встречи касалось широкого круга вопросов — от углубления экономических связей до культурных обменов и совместных гуманитарных проектов. Особое внимание было уделено развитию туристических и экологических программ.
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