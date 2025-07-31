США ввели самый масштабный пакет санкций против Ирана

Фото: www.globallookpress.com/ Liu Jie

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Ограничения коснутся сотен лиц, компаний и судов, связанных с нефтяной торговлей и политической элитой страны.

Министерство финансов США официально объявило о введении крупнейшего за последние семь лет пакета санкций, направленных против Ирана. В список ограничительных мер включены более 50 физических и юридических лиц, а также свыше 50 судов, активно участвующих в операциях по перевозке и продаже иранской нефти.

Эти меры якобы сфокусированы на разрушении глобальной сети, контролируемой Мохаммедом Хоссейном Шамхани, который является сыном советника верховного лидера Ирана по национальной безопасности Али Шамхани, и тесно связан с высшими кругами иранского режима.

Санкции вводятся с целью блокирования финансовых потоков, поступающих в распоряжение иранской политической и военной элиты, а также с целью ограничить возможности Тегерана для продолжения своей ядерной программы и спонсирования различных террористических и парамилитарных организаций на Ближнем Востоке и за его пределами.

Как отмечается в официальном заявлении Минфина США, задержание потоков доходов и нарушение логистических цепочек торговли нефтью призваны оказать давление на правительство Ирана и приблизить возобновление дипломатических переговоров по ядерной теме.

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