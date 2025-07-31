Международные резервы России достигли исторического максимума в июле 2025 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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За неделю они выросли на 11,8 миллиарда долларов, превысив прежние показатели и обновив рекорд.

Международные резервы России по состоянию на 25 июля 2025 года достигли 695,5 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом. За неделю с 18 по 25 июля резервы увеличились на 11,8 миллиарда долларов — это рост в 1,7%, преимущественно за счет положительной переоценки. Об этом сообщили в Банке России, отметив, что этот прирост подтверждает устойчивость финансовой позиции государства в условиях внешних вызовов.

Ранее был установлен предыдущий рекорд — 690,6 миллиарда долларов. За весь 2024 год объем международных резервов РФ увеличился на 1,8%. Это — свидетельство стабильного накопления ликвидных финансовых активов.

Международные резервы включают в себя широкий спектр активов высокой ликвидности, такие как валютные средства, монетарное золото, специальные права заимствования (СПЗ), а также средства, размещенные в Международном валютном фонде (МВФ). Все эти ресурсы находятся в распоряжении Банка России и Правительства Российской Федерации и используются для поддержания курса национальной валюты, регулирования платежного баланса и обеспечения финансовой стабильности страны.

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