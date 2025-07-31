Лолите Милявской поклонники оставляли похабные надписи в подъезде

Фото, видео: подкаст «НеДудь» на «Новом Радио»; 5-tv.ru

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Фанаты караулили певицу под окнами.

Обратная сторона любви поклонников поджидала певицу Лолиту Милявскую в подъезде. Артистка столкнулась с преследования и похабными надписями на стенах своего дома. Как «хорошая» превратилась в «конченую», она рассказала в подкасте «НеДудь» на «Новом Радио».

«Когда тебя таким образом преследуют, обозначает, что у людей психические отклонения и их стоит побаиваться. И я думаю, что в жизни любого медийного человека это было. Ты не знаешь, кого переклинит на тебе», — сказала она.

Лолита поделилась, что долгое время ее преследовали фанаты. Порой доходило до абсурда — охотники за вниманием звезды подкарауливали ее у подъезда с болеющими детьми. По словам исполнительницы хита «Раневская», родителям стоило подлечить своего ребенка, а не таскать его на «фан-встречи» под окнами ее квартиры.

«Люди приходят с маленькими детьми. Дети сопливые. Ты начинаешь их гонять от подъезда. Лучше бы детьми занялись. Сопли у ребенка, ты пойди его лечи. У него уже гной идет. А ты все стоишь под подъездом артистку караулишь», — негодовала певица.

Милявская пыталась быть дружелюбной — здоровалась и улыбалась. Но иногда ей приходилось закрашивать надписи в свой адрес в ночи, чтобы соседи не ругались за расписанный подъезд. И поначалу народные художества содержали комплименты певице. Но, как только Лолита устала от настырного внимания, то тон сообщений резко изменился.

«Потом пошли надписи: „ты **** конченая“. То было написано краской, что я „хорошая“. А потом „ты **** конченая“. Это лучшее, что я сейчас могу процитировать. Потому что „****“ — вполне литературное слово. Вот так позамазав краской пару раз, я начала их гонять. И больше психически нездоровые не приходили», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лолита рассказала о предложении во время концерта.

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