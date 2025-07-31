Умер написавший музыку к «Жанне д’Арк» композитор Антти Таммилехто

Фото: Facebook*/antti.tammilehto

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Музыканту было 70 лет.

На 71 году жизни скончался музыкант и актер Антти Таммилехто. Некролог был опубликован в журнале Big Beat. Информацию подтвердили близкие артиста, однако причина смерти не была указана.

Музыка Антти звучит в саундтреках различных фильмов и сериалов, включая драму 2009 года «Жанна д’Арк». Он также принимал участие в съемках нескольких телепроектов, документальных фильмов и музыкальной комедии 2006 года «Рок-н-ролл не умрет», которая была номинирована на четыре национальные кинопремии.

Антти появился на свет в 1954 году. Его брат, Пекка Таммилехто, был известным певцом, и вместе они выступали в одной из старейших финских рок-групп The Boys (Jussi The Boys), основанной в 1964 году. Кроме того, у Антти есть кузен — барабанщик, певец и композитор Сеппо Таммилехто. Пекка ушел из жизни летом 2011 года.

Антти прославился как бас-гитарист. В дополнение к работе с The Boys, он также играл в группах Freud Marx Engels Jungissa, Grand Slam, Kalle Kiwes Blues Band и Kantriartistit Avohakkuita Vastaan, а также Rolls Boys.

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