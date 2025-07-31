«Приглашали на вечеринку»: актриса Ахременко могла стать жертвой черных трансплантологов
Актриса Ахременко: в Европе связалась с черными трансплантологами
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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С ними артистка познакомилась в социальных сетях.
Никогда не знаешь, когда станешь жертвой черных трансплантологов. Вот и актриса Евгения Ахременко ничего не подозревала, когда неизвестные связались с ней в социальных сетях и пригласили на вечеринку. Оказалось, новые знакомые занимаются нелегальной продажей органов. Об этом она рассказала в беседе 5-tv.ru на премьере сериала «Хирург».
«У меня была история, когда я снималась в европейском сериале. Со мной связались в Instagram* люди, которые приглашали меня на вечеринку. Слава Богу, что вовремя все это остановилась. Выяснилось, что они увлекаются изъятием органов», — поделилась Ахременко.
Про донорство органов актриса заговорила не просто так. Сериал «Хирург» как раз расскажет про темную сторону индустрии трансплантологии.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евгения Ахременко призналась в халатности в отношении своих детей.
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