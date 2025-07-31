В США в авиакатастрофе погибла легендарная летчица

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Warnack

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Перед крушением судно совершало в небе странные маневры.

В США разбился одноместный самолет. Женщина-пилот погибла на месте. За штурвалом была 44-летняя Ан Тху Нгуен. Она известна тем, что была единственной в мире, кто совершил одиночный полет вокруг света. Об этом сообщает Fox59.

Свидетели крушения утверждают, что перед аварией самолет совершал в небе странные маневры.

«Она резко взяла влево, чтобы повернуть на север, и вдруг нос самолета задрался, она вошла в штопор и просто рухнула вниз», — уточнили очевидцы.

Причина падения судна пока не известна. Ее выяснением занимаются Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что более 40 человек пострадали при крушении поезда в Германии. Региональный экспересс, в котором в момент аварии находилось около 100 человек, сошел с рельсов. Вероятной причиной крушения могли стать упавшие на пути после оползня деревья.

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