Экс-начальника службы при Минобороны Тимофеева приговорили к девяти годам тюрьмы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Свою вину он не признал.

Бывшего начальника службы утилизации главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ Илью Тимофеева приговорили к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Московского гарнизонного военного суда.

Тимофеев признан виновным в получении взятки и был приговорен к девяти годам колонии строго режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 2,4 миллиона рублей.

Экс-руководитель ГАБТУ получил незаконное денежное вознаграждение от научно-производственного предприятия «Самаравзрывтехнология», которое занималось демилитаризацией списанной бронетехники.

Тимофееву дали взятку за помощь в подписании документов в рамках заключенных контрактов с Минобороны. Известно, что деньги были переданы военному в два этапа. В них был задействован в качестве посредника племянник главы ГАБТУ. Всего он получил 2,9 миллиона рублей.

Государственный обвинитель просил приговорить Тимофеева к десяти годам лишения свободы. Сам он свою вину не признал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-глава Тамбовской области задержан по делу о взятке.

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