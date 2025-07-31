Не только песни: Стас Михайлов удивил ценой своего роскошного особняка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Дизайном дома занималась супруга артиста, Инна, выбрав классический стиль с элементами итальянской роскоши.

Народного артиста РФ Стаса Михайлова назвали обладателем самого дорогого дома — его коллегам по российскому шоу-бизнесу до звезды далеко. По данным 7Дней.ru, стоимость жилья составляет около одного миллиарда рублей. Только земельный участок оценивается в 150 миллионов рублей.

Известно, что Михайлов приобрел этот дом во время брака с Инной Канчельскис, которая принимала активное участие в проектировании и оформлении интерьера площадью 580 квадратных метров. Супруга певца выбрала классический стиль, заказывая множество элементов декора в Италии, включая лепнину, кованые лестницы и люстру из муранского стекла.

Ранее Михайлов во время концерта в Белоруссии признался, что ему не чуждо большое самомнение. Об этом сообщал 5-tv.ru. Чувство собственной значимости у человека, все прекрасно знают, всегда зашкаливает, признался знаменитость. Кроме того, Стас Михайлов добавил, что у него репертуаре есть песня, которая всегда ставит его на место — композиция под названием «Страдая, падая, взлетая».

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