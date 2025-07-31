Верховная рада Украины поддержала закон о возвращении независимости НАБУ и САП

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Kovalev

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Ранее 22 июля Владимир Зеленский ограничил деятельность антикоррупционных ведомств.

Парламент Украины поддержал закон о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро страны (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Законопроекты о восстановлении полномочий НАБУ — САП поддержало конституционное большинство, 319 депутатов», — написала она.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 22 июля подписал закон об ограничении независимости антикоррупционных ведомств. Реформа подразумевала передачу в руки генерального прокурора и офиса генпрокурора функции обвинения по делам НАБУ и САП, а также право контроля над их деятельностью.

В крупных городах по всей стране прошли массовые протесты, в том числе люди выходили на улицы в Киеве и в Одессе. Митингующие требовали отменить закон и защитить независимость антикоррупционных органов.

Евросоюз и США предупредили о рисках для Украины из-за данного нововведения — представители стран Запада могли лишить киевский режим финансовой поддержки.

Однако под давлением Зеленский сдался и решил скорректировать закон, чтобы восстановить независимость НАБУ и САП.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дело в отношении соратника Зеленского могло стать одной из причин реформы НАБУ.

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