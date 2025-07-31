Мирное время требует мобилизации: Лукашенко провел совещание с главами диппредставительств

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Президент Белоруссии призвал всех чиновников и дипломатов усвоить этот новый курс.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководителями дипломатических представительств заявил, что текущий мирный период требует мобилизации и применения жестких, порой нетрадиционных методов работы для стабилизации и удержания экономики страны в условиях глобальной нестабильности.

Лукашенко подчеркнул, что несмотря на отсутствие прямых военных действий, 2025 год и последующие годы будут очень сложными и напряженными, а давление на государственные и экономические структуры только возрастет. По его словам, удержание экономики становится приоритетной задачей в условиях «лихорадки» на мировых рынках.

Лукашенко уточнил, что от ответственных лиц потребуется жесткая работа без оправданий.

Также белорусский лидер отметил, что Россия остается для Белоруссии самым близким союзником и выразил осторожный оптимизм по поводу открывающегося «окна возможностей» во взаимных отношениях с США при президенте Дональде Трампе, подчеркнув, что диалог ведется на более прагматичных условиях.

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