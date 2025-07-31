Метеочувствительным приготовиться: прогноз магнитных бурь на август
Магнитные бури в августе возникнут с низкой вероятностью
Фото: 5-tv.ru
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Специалисты ИКИ РАН спрогнозировали состояние поверхности Солнца на последний месяц лета.
В июле метеозависимые смогли немного передохнуть от резких изменений магнитного поля Земли. Но сложится ли столь благоприятная картина в августе? Ждать ли от последнего месяца лета магнитных бурь? Ответы — в материале URA.RU.
Вспышки на Солнце в июле
Несмотря на приближение к Земле протуберанца — крупной солнечной плазменной структуры — 27 июля, на метеозависимых это никак не повлияло. Магнитное поле едва заметно колебалось. В последующие дни солнечная плазма также планету не затрагивала.
Однако 30 июля эксперты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) зафиксировали череду солнечных вспышек. Одна из них в ночь на 31 июля продлилась десять минут.
Прогнозы на август
Специалисты лаборатории ИКИ РАН спрогнозировали состояние поверхности Солнца на август и то, как оно повлияет на Землю. По основным показателям астрономы предвещают относительно спокойную картину.
Сильные магнитные бури могут возникнуть с вероятностью в 7%.
Ранее 5-tv.ru писал о том, когда пройдет масштабное солнечное затмение века.
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