Психбольница вместо тюрьмы: судьбу «Смолинского маньяка» решит комиссия

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Sidorov

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В Челябинске решается вопрос о дальнейшем лечении мужчины, который 14 лет держал девушку в заточении.

«Смолинскому маньяку» Владимиру Ческидову предстоит новая психиатрическая экспертиза. Об этом пишет URA.RU. Именно она определит, останется ли он в специализированном медучреждении или его дело получит дальнейшее развитие.

История Ческидова в 2023 году потрясла всю страну — выяснилось, что мужчина в течение 14 лет удерживал в плену молодую женщину, подвергая ее регулярному насилию.

Несмотря на тяжесть преступлений суд не отправил мужчину в колонию. Ему назначили принудительное лечение в психиатрическом диспансере, где он находится уже пять месяцев.

Сейчас, спустя месяцы, вопрос о продлении сроков лечения или пересмотре меры остается открытым. Новая экспертиза может сыграть ключевую роль.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что суд отказал «битцевскому маньяку» в переводе в колонию ближе к Москве.

Пичушкин, отбывающий пожизненное наказание за серию жестоких убийств, настаивал на переводе, аргументируя свою просьбу ухудшающимся состоянием здоровья и тяжелыми климатическими условиями региона, где он сейчас содержится.

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