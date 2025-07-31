Наезд на семью с детьми напавшими на «Крокус Сити Холл» был частью теракта

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести.

Наезд на семью с детьми, совершенный одним из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, был специально запланированной частью террористической операции. Пострадали восьмилетний мальчик и его 11-летняя сестра. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на документы, попавшие в их распоряжение.

«Мирзоев* Д. Б… управляя автомобилем Рено… увидел переходящую по пешеходному переходу семью из четырех человек, после чего, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение террористического акта и причинение смерти неограниченному кругу лиц, управляя источником повышенной опасности, совершил наезд передней частью автомобиля… на несовершеннолетних… причинив им телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в материалах дела.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года произошел один из самых масштабных терактов в современной истории России. Во время подготовки к концерту группа из четырех террористов открыла огонь по собравшимся зрителям и подожгла зал. Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести.

Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле, которым потом был совершен наезд на перебегающую дорогу семью с детьми.

По версии следствия, исполнители атаки входили в запрещенное в России террористическое объединение и были завербованы за рубежом через интернет-платформы радикалов. Теракт вызвал широкий резонанс и осуждение как в России, так и за ее пределами. После нападения террористы пытались скрыться на территории Украины, но были задержаны на российской территории в Брянской области.

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* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

