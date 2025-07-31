Ключевская сопка выбросила пепел на высоту 6 км

Фото: © РИА Новости/Евгений Нескоромный

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Ранее извержение было менее мощным.

На Камчатке зафиксирован резкий выброс пепла Ключевским вулканом на высоту до шести километров. Об этом сообщают представители сети природных парков «Вулканы Камчатки».

По словам директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, до этого активность вулкана была относительно слабой.

«Ранее извержение было несильным, хотя вулканические бомбы вылетали на высоту 200–300 м и в небольшом количестве выделялся пепел. А здесь сразу выброс на 6 км», — отметил ученый.

Землетрясение на Камчатке

Землетрясение магнитудой до 8,8 произошло 30 июля у берегов Камчатки примерно в 150 километров от Петропавловска-Камчатского. Это стало самым мощным землетрясением в регионе с 1952 года, когда в результате природной катастрофы погибли тысячи человек.

В результате землетрясения был введен режим чрезвычайной ситуации в Петропавловске-Камчатском. После первых толчков произошло более 50 афтершоков магнитудой до 7,5.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как повлияло землетрясение на продажу туров на Камчатку.

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