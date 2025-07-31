Последствия землетрясения: новая угроза нависла над Дальним Востоком

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Пирагис; 5-tv.ru

В регионе порядка 30 действующих вулканов.

Сотни жителей Петропавловска-Камчатского остаются в пунктах временного размещения. Тысячи горожан уехали на дачи, а некоторые эту ночь провели в палатках у своих домов. Люди пока не возвращаются в свои квартиры. Специалисты обследуют здания. Землетрясение разбудило самый высокий вулкан Евразии — Ключевскую сопку. И теперь над Дальним Востоком нависла другая угроза. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров. Он сейчас находится на Камчатке.

Петропавловск-Камчатский. Страшные кадры с трясущейся мебелью сняли сотрудники местного роддома. В таких экстремальных условиях пришлось принимать роды местным акушерам. Один из них — Мгер Адамян — в роддоме он работает всего третий год, но не испугался. Хладнокровно продолжал операцию, пока все вокруг тряслось и рушилось.

— Я смотрю роддом справился. Единственное, немного пошли по стенам трещины и обвалилась штукатурка, — отметил корреспондент.

— Да, трясло хорошо, но роддом выстоял, — отметил акушер-гинеколог.

Теперь его называют не иначе как героем. С его помощью на свет появилась здоровая и счастливая девочка.

«У женщины роды прошли нормально, все физиологично было. Потужной период пришелся на тот момент, когда трясло. Мы старались, она тоже слушалась, вела себя замечательно», — рассказал акушер-гинеколог Камчатского краевого родильного дома Мгер Адамян.

Землетрясение разрушительной силы, магнитуда 8, 8. Одновременные горизонтальные и вертикальные толчки — как испытание на прочность, которое прошли не все.

Во время землетрясения один из детских садов в Петропавловске-Камчатском начал буквально разваливаться на глазах. Толчки были такой силы, что разрушились бетонные перекрытия, обвалилась треть пола, а вместе с ним не выдержал и фасад. Последний месяц детский сад был закрыт на ремонт. Уже завтра здесь должны были играть дети. То, что землетрясение не произошло позже, пожалуй, везение. Тем же самым сотрудники сада объясняют и свое спасение

«Я выбежал, встал вон там, и как раз он рухнул», — рассказал специалист по эксплуатации здания Ринат Шарафеев.

Спасались и тысячи жителей города. На выезде из Петропавловска-Камчатского после землетрясения образовались огромные пробки. Всего за несколько часов город опустел. Только за прошедшую ночь и утро землетрясения меньшей силы повторялись десятки раз.

«Люди массово поехали за город: на дачи», — рассказал житель Камчатки Андрей Попач.

В пункты временного размещения продолжают приезжать люди, сейчас там находится больше 170 жителей, которые опасаются повторения сильных толчков и боятся возвращения домой.

Татьяна прошедшую ночь вместе с сыном ночевала на улице в сквере, домой возвращаться боится до сих пор.

«Нас колышет. Как пошел вчерашний сильнейший восемь с лишним баллов, так и не прекращаются. Построили очень хороший сквер, мы там сегодня провели ночь», — рассказала жительница Камчатки Татьяна.

Здесь одно из самых сейсмоактивных мест на планете. Камчатка находится на стыке нескольких литосферных плит в Тихоокеанском огненном кольце. Тихоокеанская плита погружается под Охотоморскую со скоростью около 8 сантиметров в год. Это вызывает сильные землетрясения, которые могут приводить к цунами. Отдельное беспокойство вызывали туристы. Их на Камчатку сейчас приехало больше 8 тысяч. Связь со многими группами в первые часы после произошедшего не могли установить.

«Вода прибывала очень быстро. Мы забежали на высоту. Но до нас вода не дошла, но лагерь весь смыло», — рассказал мужчина.

Многие здания устояли, отделавшись небольшими сколами и трещинами, во многом благодаря специальным столбам, которые достраивались, чтобы увеличить сейсмическую устойчивость.

То, что после такого сильного землетрясения нет ни одного погибшего — далеко не случайность. Быстрая эвакуация и готовность зданий принять удар стихии во многом спасли от трагедии, которые уже были в местной истории. В 1952 году после землетрясения магнитудой 8,3 цунами буквально смыло несколько населенных пунктов на Сахалине и Камчатке. Еще одна трагедия случилась в 1995 году — толчки магнитудой 7,7 унесли жизни больше двух тысяч человек. Последнее землетрясение ускорило извержение вулкана Ключевской.

«Они, конечно, связаны — землетрясения и извержения вулканов, потому что это все отражение динамичной активности зоны субдукции, в которой мы находимся», — отметила Ольга Гирина, кандидат геолого-минералогических наук, ведущий сотрудник Института вулканологии и сейсмологии РАН.

Теперь над регионом нависла новая угроза. Цепная реакция может затронуть и другие вулканы. В регионе действующих вулканов порядка 30, и последующие волны землятресений могут спровоцировать и их пробуждение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.