Под Киевом поражены военные объекты ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Целью, предположительно, стали позиции американских ракетных комплексов Рatriot.

Под Киевом российские беспилотники атаковали военные объекты, расположенные на территории аэропорта Жуляны.

Целью, предположительно, стали позиции американских ракетных комплексов Рatriot.

ВСУ превратили аэродром в военную базу еще в начале спецоперации. Там построили склады боеприпасов и топлива.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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