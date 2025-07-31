Силы ПВО россии сбили 32 беспилотника боевиков ВСУ в шести регионах страны

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Наибольшее число дронов было уничтожено в Волгоградской области и Крыму.

С 23:20 30 июля до 04:00 31 июля силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 32 беспилотника самолетного типа, запущенных боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, 11 дронов были сбиты над Волгоградской областью, семь — над Республикой Крым. По пять аппаратов уничтожены в воздушном пространстве Воронежской и Белгородской областей, по два — над Тамбовской и Ростовской.

Также ранее, с 22:20 до 23:15 30 июля, средства ПВО сбили еще 13 украинских беспилотников. Тогда девять из них были перехвачены в Ростовской области, а четыре — в Белгородской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли удар по Очаковскому порту, сорвав операцию по переброске десанта боевиков ВСУ. Кроме того, в ходе специальной военной операции на краснолиманском участке фронта артиллеристы из группировки «Запад» обнаружили тщательно скрытое место, где располагался пункт управления вражескими беспилотными летательными аппаратами. Благодаря точным ударам наших военных, это так называемое гнездо, которое ежедневно атаковало дорогу жизни в городе Кременная в Луганской Народной Республике, было уничтожено.

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