Цифровая девушка на обложке глянца: мир моды негодует

Фото, видео: 5-tv.ru

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Неживая красота — первое, что не понравилось читателем одного журнала.

Скандал в мире высокой моды вызвала публикация фотографии, созданной искусственным интеллектом. На страницах одного из старейших и уважаемых журналов дебютировала ненастоящая, а цифровая фотомодель. Это сильно возмутило читателей и вызвало дискуссии о том, сможет ли неживая красота заменить натуральную.

Насколько опасна такая нейрореклама и надо ли моделям искать другую работу, разбирался корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

И без того скандальный мир моды гудит и судачит. Авторитетный международный журнал для женщин покусился на святое — собственно, на самих женщин. На рекламном развороте августовского номера красотка блондинка. А в уголке скромная подпись: «Сгенерировано нейросетью». Шокированные читатели обрушились на издание с жесткой критикой.

Прическа, глаза, улыбка, декольте… В искусственной девушке на страницах журнала, кажется, все идеально. Эта неживая красота — первое, что не понравилось модной аудитории издания.

«Эти искусственные модели не дышат, не стареют и не набирают вес. Но миллионы людей, особенно молодежь, воспринимают их как новый стандарт, к которому они будут стремиться. Поэтому нам нужно быть очень осторожными в использовании инструментов искусственного интеллекта», — считает американский блогер Харрисон Пейнтер.

В мире вновь разгорелась извечная дискуссия — каковы они, эти стандарты красоты, и безопасны ли? Анна Худоногова теперь скрывает ожоги на лице, полученные в кабинете косметолога. Несколько лет она испытывала судьбу на процедурах — ради той самой, навеянной глянцем красоты.

«Каждая девушка ставит цель, что она хочет выглядеть лучше, чем она есть», — говорит пострадавшая пациентка косметологической клиники.

Психологи переживают. Двадцать лет назад дамы стремились к сложно достижимым параметрам 90/60/90. Но теперь-то все изъяны человека уничтожаются нейросетью на корню.

«Девочки у нас подстраивались под эталоны красоты кукол, под персонажей из аниме. Это вообще сейчас такое… состояние молодежи, когда хочется себя переделать», — говорит нейропсихолог Яна Белая.

Царицы подиума — вот кто, по идее, больше всех должен напрячься из-за нейросетевых красоток. Такими темпами и работы можно лишиться. Искусственные манекенщицы не капризничают и не просят денег.

«Думаю никуда он не денется. Fashion Week, шоу — от этого нам никуда не деться. Искусственный интеллект он же так не пройдется», — кастинг-продюсер модельного агентства рассказал Виктория Аверкиева.

Те, для кого фэшн — это их профэшн, прекрасно знают, что каждая фотосессия стоит немалых денег. Фотограф, визажист, стилист, аренда студии в конце концов. В Москве за все это придется заплатить вплоть до нескольких сотен тысяч рублей. Нейрокартинка, созданная искусственным интеллектом, в разы дешевле. И создается быстрее.

Несколько кликов по клавиатуре — и перед нами дама без изъяна.

Нейромодели для глянца — дешево, красиво, это мы закрепили. Но как потребителю понять, какие наряды носит этот дьявол? Prada, не Prada. Платья же не существует. А как понять, подойдет ли?

«Вы не отличите, это реальная одежда или нарисованная, потому что большинство, например, рекламы автомобильной уже, не знаю, лет пять, если не десять автомобилей, которые ведь в рекламе, они все нарисованные компьютером, это не живые автомобили, автомобильные фотографы, так сказать, давно уже как класс. И мы покупаем эти автомобили», — рассказал главный редактор научно-популярного журнала Александр Грек.

Нейрореклама — это все же для массового потребителя, уверены работники отечественного глянца. Так сказать, ширпотреб. Если угодно — без души. По крайней мере пока.

«Человек создает ошибки, человек делает то, что мы не просчитаем машиной. Человек ошибется, человек споткнется, человек чихнет, я не знаю, человек невпопад улыбнется или скажет что-то не то. И это окажется настолько цепляющим, настолько интересным, что в этом и будет суть того произведения искусства, которое создано», — считает главный редактор модного журнала Антон Иванов.

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