Накрыли гнездо дронов: как ВС РФ расчистили дорогу жизни

Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; 5-tv.ru

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Трасса оборудована защитой от беспилотников, но это не всегда спасает от угроз.

На краснолиманском направлении спецоперации артиллеристы группировки «Запад» обнаружили хорошо замаскированный пункт управления вражескими беспилотниками. Точными ударами наши военные уничтожили так называемое гнездо, которое ежедневно атаковало дорогу жизни на город Кременная в Луганской Народной Республике.

Несмотря на то, что эта трасса оборудована специальной защитой, дроны-убийцы продолжают бить по всем машинам, которые направляются в город. Эти страшные километры преодолел военкор «Известий» Дмитрий Зименкин.

Скорость на максимум. С бойцами спецполка МВД по ЛНР мчимся по самым жутким трассам Кременского района. Эта дорога смерти с помощью антидроновых сеток превращена в тоннель жизни, но защита сдерживает лишь малую часть угроз.

«Вот сейчас с сотрудниками движемся в Кременную — одно из самых опасных мест. А главное, мы едем в период после полудня, когда дроны, особенно на оптоволокне, максимально активизируются. Вот когда говорят „наша служба и опасна, и трудна“, это тот самый момент», — рассказывает военкор «Известий» Дмитрий Зименкин.

Дроны-убийцы на оптоволокне ищут бреши в сетях и, просачиваясь внутрь коридора, ищут свою жертву. Водитель выжимает из мотора все силы.

«Да, кондиционер выключил, потому что он забирает мощность двигателя, а нам необходимо здесь ускорение. Запрещено здесь останавливаться, опасно для жизни. Машина здесь работает на полную катушку. Еще и машина бронированная, тяжелая, может перевернуться, так что нужно быть предельно аккуратным», — рассказывает боец специального полка полиции МВД по ЛНР с позывным «Волга».

Кременная — прифронтовой город уже более трех лет. Но в последние месяцы количество вражеских атак побило здесь все рекорды. ВСУ не щадят даже гражданские машины и пассажирские автобусы. Если не находят военные цели, бьют по любому автомобилю, чтобы полет их дрона не был впустую. Сержант полиции Александр Лати, мы встречаемся с ним во время его отпуска, недавно сбил украинский БПЛА-камикадзе: тот вылетел из-за дерева, чтобы уничтожить следственную группу, работавшую на месте атакованной ранее машины.

«И начал лететь в нашу сторону. В сторону группы, которая работала на месте происшествия. И принял решение работать его из АК-47. За себя не думаешь, работаешь, за гражданских переживаешь, за группу. Они не видят этого, что он приближается к ним», — говорит сержант полиции ОМВД РФ «Лисичанский» Александр Лати.

Чтобы снизить воздушную опасность в Кременском районе, артиллеристы группировки «Запад» вычислили крупный пункт управления дронами ВСУ и уничтожили его несколькими точными ударами.

У бойцов запредельная мотивация воевать до полной победы.

«Тут много друзей ушло. Также есть братья, когда видишь, что они делают. У самого есть дети маленькие. И хочется, чтобы это все закончилось, и мои дети не видели уже этого», — рассказал командир орудия «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» с позывным «Тереш».

Наша армия продвинулась на Краснолиманском направлении на несколько километров. Также штурмовики вклинились вглубь поселка Колодези и в эти минуты ведут ожесточенные бои с противником.

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