Люди боятся покидать убежища: как Дальний Восток приходит в себя после землетрясения

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Лакомов; 5-tv.ru

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За сутки насчитали несколько сотен повторных толчков.

Дальний Восток приходит в себя после самого разрушительного за последние 70 лет землетрясения. Сделать это непросто, всю ночь жители ощущали афтершоки. На своих постах все важнейшие службы региона. В первую очередь, спасатели и врачи. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров сейчас работает на Дальнем востоке. И уже встретился с героями, которые выполняли служебный долг, когда вокруг содрогались стены.

«Это наша работа — роды принимать. Такие условия бывают на Камчатке. Но первый раз такое сильное землетрясение за столько лет», — рассказал акушер-гинеколог Мгер Адамян.

За сутки насчитали несколько сотен повторных толчков. Они уже не такие мощные. Но люди по-прежнему боятся покидать дома и временные убежища.

«Без конца, без конца толчки идут, такого еще не было. Сколько я живу здесь — такого еще не видела», — рассказала Нинель Васильева.

«В настоящее время губернатором Камчатского края принято решение по размещению населения, которое испытывает страх оставаться дома. Сегодня мы это организовали — прием, заселение, размещение», — отметил Александр Клименко, замдиректора по ГО и ЧС Камчатского краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае».

Афтершоки магнитудой более 6,0 будут происходить в течение месяца. На фоне землетрясения о себе напомнил самый высокий действующий вулкан Евразии — Ключевская сопка. Там началось извержение. Жители, между тем, в соцсетях делятся кадрами того, что им пришлось пережить. Вот так сейчас выглядит порт Северо-Курильска, накануне его накрыло цунами. Волна разбросала по берегу многотонные суда, контейнеры, машины и повредила здания.

Всех людей с пляжей, а также из опасных зон успели эвакуировать. Обошлось без жертв как на Камчатке, так и на Сахалине. Несколько человек отделались ушибами и царапинами.

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